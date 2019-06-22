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Кримські прикордонники запровадили реверсне оформлення

Аня Мартинюк 22 червня 2019, 10:28
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Кримські прикордонники запровадили реверсне оформлення

У Криму повідомили про наплив мандрівників. За словами окупантів, щодня кордон перетинають близько 11 тисяч осіб.

Новину передає «Преса України».

За даними росЗМІ, на кордоні в Крим спостерігається аншлаг. Як стверджується, щодня прикордонники оформляють близько 11 тис. осіб і до 1,5 тис. автомобілів. Відповідну інформацію надали у прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії по Криму.

Окупанти додали, що пасажиропотік на анексований півострів лише ростиме у зв’язку зі стартом літнього сезону та вихідних.

«Прикордонним управлінням вжито додаткових заходів щодо здійснення пропуску громадян та транспортних засобів. Зокрема, задіяні всі транспортні і пішохідні напрямки, при необхідності використовується реверсне оформлення», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, так званий голова Криму Сергій Аксьонов пообіцяв створити на анексованому півострові центр надання допомоги українцям.

 

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