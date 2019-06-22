"Профессиональный гонщик? Менеджер № 1?  Спец по безопасности"? Кто он, Е. Червоненко?" - Часть вторая, судебная, грустная

zmxn 22 червня 2019, 10:20

... 29 июня, 2019 года, в Днепровском национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Т. Г. Шевченко состоится Вечер памяти Василия Слипака, Героя Украины, солдата и артиста... Я сидел в офисе и едва успевал поднимать трубку и принимать бесконечные заявки от горожан, желающих попасть на предстоящий концерт. В 14:50 поступил очередной звонок. Но не на стационарный аппарат, а на мобильный. Неизвестный номер, незнакомый голос:

- Артур Балаев?

- Да, слушаю Вас.

- Вас беспокоит адвокат Евгения Червоненко относительно вашего блога от 6 июня сего года https://uapress.info/ru/ news/show/173345. Почему вы дали читателям необъективную информацию о моем клиенте?

- Кто же определил, что информация необъективна? Или вы предлагаете перед выходом каждого моего блога спрашивать разрешение у его "героя" на публикацию материала? Простите, но если вы не в курсе - у нас свобода слова. А если фраза "свобода слова" вызывает у вас рвотный рефлекс, вам необходимо собрать чемоданы и первым же поездом вместе со своим клиентом выехать на ПМЖ в вашу любимую РФ. Там не существует свободы слова и, проживая, где-нибудь в Ростове, Калуге или Пензе, вы никогда в жизни не получите в свой адрес ни единого негативного слова от журналистов! - каюсь, напоследок я с удовольствием послал незримого адвоката на три известные буквы и дал отбой... Но прошло ровно пять минут и я пожалел о случившемся. Ну, действительно, чем виноват тот несчастный адвокат? Он на работе он просто добросовестно выполняет свои обязанности. Позади у парня - спокойная, размеренная жизнь... Традиционная еврейская семья, музыкальная школа по четным и уроки английского языка по нечетным. В силу сложившихся обстоятельств он никогда в жизни не "тырил" яблоки в колхозном саду, не отстаивал честь любимой девочки в кулачных боях и не жарил на костре воробьев, сбитых собственноручно из рогатки... Он никогда не бегал марш-бросок в 50 км, не ездил в зону АТО и не присутствовал на похоронах павших на фронте бойцов ВСУ. Он слабый. А дерзить слабому - это неверно... Я был не прав и хочу принести свои извинения господину адвокату.

Остальной текст я адресую самому Червоненко. Евгений Альфредович, простите за необъективную информацию, я был не прав. Вы ведь на самом деле владеете безупречным лирическим тенором и просто, я считаю, обязаны регулярно радовать миллионы украинцев своим непревзойденным талантом: https://www.youtube. com/watch?v=Dwwa89qjrqc. Прошу у Вас прощения, ибо вы, украинский государственный и политический деятель, государственный служащий 1-го ранга, никогда не произносили циничную фразу: "Моя страна - это моя семья и мое ЛТД, моя компания", особенно на 2 мин. 50 сек. https://www.youtube.com/ watch?v=1BhOCUR30iQ . И никогда в жизни вы не называли депутата ВР Олега Ляшко "заднеприводным радикалом" :https://www.youtube.com/ watch?v=UZD-WLdGe_s . Вы никогда не восторгались тем, что русский фюрер на территории аннексированного Крыма "открыл гигантское сооружение (Крымский мост) и очень профессионально проехал по нему на КамАЗе" https://www.youtube. com/watch?v=EKorTuzuObE . Я незаслуженно обвинил Вас в том, что вы ненавидите Украину и называете российскую агрессию "гражданской войной: https://www.youtube. com/watch?v=OQ2j2ILn1YQ . И то, что Инна Богословская, обозвав Вас мерзавцем, "угостила" оплеухой в прямом эфире - это тоже ложь: https://www.youtube.com/ watch?v=IFYXbn1pOK8 . И Михаил Саакашвили не деклассировал Вас в прямом эфире, брезгливо прилепив вам на грудь ярлык отъявленного коррупционера: https://www. youtube.com/watch?v=WcQldujq_ Qk . Кстати, если все то, что перечислил президент Грузии - неправда и вы кристально честный человек, отчего ваш адвокат до сих пор не позвонил ему и не предложил встретиться в суде? Ну, за что еще мне извиняться? Ах, да! За ваши миллионы, заработанные в спорте? Открываем Википедию: "Стал миллионером ещё во времена СССР (благодаря своему таланту гонщика)", Простите, я и не подозревал, что талантливые спортсмены в СССР зарабатывали миллионы долларов. Мировой рекордсмен, тяжелоатлет Султан Рахманов, рассказывал мне о том, что за победу на Олимпийских играх он получил три тысячи долларов. Как-то вот абсолютно далека эта сумма от цифры с шестью нулями... Скорее всего он был не так талантлив, как вы... А еще может быть я что-то напутал с образованием? Да нет - открываем ту же Википедию : "Окончил днепропетровскую среднюю школу № 23. Был победителем республиканских математических олимпиад. Поступал в МФТИ, но принят не был. Окончил механико-машиностроительный факультет Днепропетровского горного института, где учился в 1977—1982 годах, по специальности «горные машины и комплексы». Наверное уже достаточно, а то меня, не дай Господь, стошнит... На этом я хотел подвести "субъективный итог" "необъективным фактам", да не вышло: вы, Евгений Альфредович, просто "пробили дно". 20 июня 2019 года в вечернем эфире 112 ТВ-канала ведущая объявила на всю страну, что Е. Червоненко удостоен знания Заслуженный мастер спорта Украины. И были цветы, и были аплодисменты, и была скупая мужская слеза. Поздравляю! Теперь вы гордо стоите в одном ряду с Сергеем Бубкой, Андреем Шевченко, Владимиром Кличко, Василием Ломаченко, Александром Усиком. Да вот оказия: чтобы удостоиться высокого звания ЗМСУ и иметь право стоять в одном ряду с легендами мирового спорта, необходимо, согласно Единой спортивной классификации, либо выиграть Всемирные игры, либо победить на двух чемпионатах мира, либо трижды стать призером. Евгений Альфредович, вы не могли бы представить нам свои почетные дипломы и две золотые медали с ЧМ? Если их нет - как же удостоились высокого звания?

P.S. Уж коль г-н Червоненко так бурно перевозбудился, что впервые решился обратиться с исковым заявлением в суд "за клевету", я сделал вывод, что мой материал о нем был лучшим. Но радость моя была недолгой. Совершенно случайно нарвался на блестящий видеоролик молодой журналистки Дарьи Романской, которая, увы, переплюнула меня и в течение пяти минут просто "зашкварила" "молодого" заслуженного мастера спорта Украины: "Он же не политик, не журналист, не ведущий. О нем реально давно уже никто бы и не вспомнил, если бы наши украинские СМИ не делали бы из него очень важного спикера, который продолжает засирать вам мозг...". https://www. youtube.com/watch?v= pyk4eABiaMs У меня все. Слава Украине!

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии " За мир и гуманизм".