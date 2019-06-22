"Профессиональный гонщик? Менеджер № 1?  Спец по безопасности"? Кто он, Е. Червоненко?" - Часть вторая, судебная, грустная

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... 29 июня, 2019 года, в Днепровском национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Т. Г. Шевченко состоится Вечер памяти Василия Слипака, Героя Украины, солдата и артиста... Я сидел в офисе и едва успевал поднимать трубку и принимать бесконечные заявки от горожан, желающих попасть на предстоящий концерт. В 14:50 поступил очередной звонок. Но не на стационарный аппарат, а на мобильный. Неизвестный номер, незнакомый голос:
- Артур Балаев?
- Да, слушаю Вас.
- Вас беспокоит адвокат Евгения Червоненко относительно вашего блога от 6 июня сего года https://uapress.info/ru/
- Кто же определил, что информация необъективна? Или вы предлагаете перед выходом каждого моего блога спрашивать разрешение у его "героя" на публикацию материала? Простите, но если вы не в курсе - у нас свобода слова. А если фраза "свобода слова" вызывает у вас рвотный рефлекс, вам необходимо собрать чемоданы и первым же поездом вместе со своим клиентом выехать на ПМЖ в вашу любимую РФ. Там не существует свободы слова и, проживая, где-нибудь в Ростове, Калуге или Пензе, вы никогда в жизни не получите в свой адрес ни единого негативного слова от журналистов! - каюсь, напоследок я с удовольствием послал незримого адвоката на три известные буквы и дал отбой... Но прошло ровно пять минут и я пожалел о случившемся. Ну, действительно, чем виноват тот несчастный адвокат? Он на работе он просто добросовестно выполняет свои обязанности. Позади у парня - спокойная, размеренная жизнь... Традиционная еврейская семья, музыкальная школа по четным и уроки английского языка по нечетным. В силу сложившихся обстоятельств он никогда в жизни не "тырил" яблоки в колхозном саду, не отстаивал честь любимой девочки в кулачных боях и не жарил на костре воробьев, сбитых собственноручно из рогатки... Он никогда не бегал марш-бросок в 50 км, не ездил в зону АТО и не присутствовал на похоронах павших на фронте бойцов ВСУ. Он слабый. А дерзить слабому - это неверно... Я был не прав и хочу принести свои извинения господину адвокату.
Остальной текст я адресую самому Червоненко. Евгений Альфредович, простите за необъективную информацию, я был не прав. Вы ведь на самом деле владеете безупречным лирическим тенором и просто, я считаю, обязаны регулярно радовать миллионы украинцев своим непревзойденным талантом: https://www.youtube.
P.S. Уж коль г-н Червоненко так бурно перевозбудился, что впервые решился обратиться с исковым заявлением в суд "за клевету", я сделал вывод, что мой материал о нем был лучшим. Но радость моя была недолгой. Совершенно случайно нарвался на блестящий видеоролик молодой журналистки Дарьи Романской, которая, увы, переплюнула меня и в течение пяти минут просто "зашкварила" "молодого" заслуженного мастера спорта Украины: "Он же не политик, не журналист, не ведущий. О нем реально давно уже никто бы и не вспомнил, если бы наши украинские СМИ не делали бы из него очень важного спикера, который продолжает засирать вам мозг...". https://www.
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии " За мир и гуманизм".
11:07: Французькі зоозахисники забили тривогу через експеременти над коровами
10:28: Кримські прикордонники запровадили реверсне оформлення
10:20: "Профессиональный гонщик? Менеджер № 1? Спец по безопасности"? Кто он, Е. Червоненко?" - Часть вторая, судебная, грустная
09:17: Через «Слугу народу» до влади пробиватимуться Тищенко та Сивохо
08:42: Українці підтримали ідею викинути з ВРУ 350 депутатів
08:12: Поліція закликала учасників «КиївПрайд» не скандувати про мир з Росією
07:42: ЦВК дали зелене світло на реєстрацію Онищенка-кандидата в Раду
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