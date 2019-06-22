В Індії армійські собаки взяли участь у сесії йоги

Аня Мартинюк 22 червня 2019, 09:52

У Міжнародний день йоги вся Індія виконує асани. Виключенням не стали навіть собаки, які служать в національній армії.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 21 червня в Індії відзначили Міжнародний день йоги. З нагоди свята індійській офіцери національної армії провели сесію йоги разом зі своїми підопічними службовими собаками.

Чотироногі помічники розмістились на червоному килимі напроти своїх господарів та повторювали за ними асани. Дійство відбулось в північному штаті Індії Пенджаб. Цікавий факт, 21 червня був найдовшим днем у Північній півкулі.

Як повідомлялось раніше, Міжнародний день йоги в Індії відзначають збройні сили усієї країни. Офіцерів та службовці, які виконують асани, можна побачити навіть на кораблях.

Нагадаємо, День йоги був прийнятий одноголосно Генеральною Асамблеєю ООН у 2014 році. Вперше цей день почали відзначати у 2015 році.