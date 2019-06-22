Через «Слугу народу» до влади пробиватимуться Тищенко та Сивохо

Аня Мартинюк 22 червня 2019, 09:17

Кількість зіркових кандидатів зайняти крісло у ВРУ росте. Так, від партії Володимира Зеленського балотуватимуться Сергій Сивохо та Микола Тищенко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що відомий український комік, креативний продюсер студії «Квартал 95» Сергій Сивохо балотуватиметься на парламентських виборах. А саме від партії «Слуга народу» по 49-му мажоритарному округу в Донецькій області.

Відповідну інформацію надали у прес-службі партії. Сам шоумен в інтерв’ю зазначив, що пропозиція поступила від самого президента України Петра Порошенка.

«Я бачив дуже важку роботу («Слуги народу» - ред.) з підбору мажоритарників саме в Донецькій області, а це мій рідний регіон, і коли президент звернувся до мене за допомогою, я не зміг відмовити», - прокоментував Сивохо.

Також стало відомо, що від партії «Слуга народу» по Києву балотується ресторатор Микола Тищенко, який часто чує насмішки в свою сторону. Так, з телеведучим часто стаються конфузи.