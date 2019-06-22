Українці підтримали ідею викинути з ВРУ 350 депутатів

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Петиція про скорочення кількості депутатів у ВРУ набрала необхідну кількість голосів. Тепер документ повинен розглянути Володимир Зеленський.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 21 червня, петиція про скорочення ВРУ набрала понад 25 тисяч голосів. Цієї кількості голосів достатньо для того, щоб її розглянув президент. Автори петиції закликають зменшити кількість депутатів з 450 осіб до 100 осіб.
«Для економії коштів і зменшення тягаря для українців, яким є 450 депутатів, просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 осіб», - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що відповідна петиція була розміщена на сайті президента 22 травня. Тепер у Адміністрації президента є три дні, щоб розглянути петицію та 10 робочих днів, щоб оприлюднити відповідь глави держави.
Нагадаємо, раніше на сайті пезидента з’явилась петиція про імпічмент Зеленському. Її створили «порохолюби».
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