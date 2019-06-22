Поліція закликала учасників «КиївПрайд» не скандувати про мир з Росією

Аня Мартинюк 22 червня 2019, 08:12

У Києві почали готуватись до маршу українських геїв, лесбійок, трансгендерів і бессексуалів. Останніх попередили, яка поведінка буде вважатися неприпустимою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що заклики представників ЛГБТ-спільноти під час КиївПрайд про мир з Росією є неприпустимими. Також геїв, лесбійок, трансгендерів і бессексуалів попросили не використовувати національну символіку країни-агресорки.

Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Його слова навели у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

«Це дуже динамічний захід і обстановка може змінюватися дуже швидко, тому закликаю керівників приймати рішення негайно і на місцях. Особливу увагу звертати на спроби пронести заборонені предмети або речовини, які можуть забруднити людей. Крім того, ми попередили учасників маршу про неприпустимість використання під час ходи національної символіки РФ або закликів до миру з нею. Це неприпустимо», - заявив він.

За його словами, вхід на дійство буде оснащений металевими рамками. До слова «КиївПрайд» пройде завтра, 23 червня. За попередніми оцінками, на ходу представників нетрадиційної орієнтації збереться 10 тисяч українців.