Поліція закликала учасників «КиївПрайд» не скандувати про мир з Росією 08:12
ЦВК дали зелене світло на реєстрацію Онищенка-кандидата в Раду 07:42
У Харкові засудили няню, яка знущалась над дитиною з ДЦП 06:26
190 українських випускників набрали по 200 балів за ЗНО 13:35
У протестах проти Портнова взяли участь люди Порошенка 12:05
У Мережі висміяли білборди Кононенка з орфографічною помилкою 10:27
Портнова виключили з професорського складу університета Шевченка 09:53
На острові Корсика знайшли таємничу «кішку-лисицю» (ВІДЕО) 14:02
З’явилось фото розкішного маєтку голови Адміністрації президента України 13:29
Прихильники Путіна показали нове відео про війну на Донбасі (ВІДЕО) 11:16
Нова істерика Ляшка: Радикал розповів про зустрічі Зеленського з головою Конституційного суду 10:28
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
У Києві почали готуватись до маршу українських геїв, лесбійок, трансгендерів і бессексуалів. Останніх попередили, яка поведінка буде вважатися неприпустимою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що заклики представників ЛГБТ-спільноти під час КиївПрайд про мир з Росією є неприпустимими. Також геїв, лесбійок, трансгендерів і бессексуалів попросили не використовувати національну символіку країни-агресорки.
Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Його слова навели у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
«Це дуже динамічний захід і обстановка може змінюватися дуже швидко, тому закликаю керівників приймати рішення негайно і на місцях. Особливу увагу звертати на спроби пронести заборонені предмети або речовини, які можуть забруднити людей. Крім того, ми попередили учасників маршу про неприпустимість використання під час ходи національної символіки РФ або закликів до миру з нею. Це неприпустимо», - заявив він.
За його словами, вхід на дійство буде оснащений металевими рамками. До слова «КиївПрайд» пройде завтра, 23 червня. За попередніми оцінками, на ходу представників нетрадиційної орієнтації збереться 10 тисяч українців.
08:12: Поліція закликала учасників «КиївПрайд» не скандувати про мир з Росією
07:42: ЦВК дали зелене світло на реєстрацію Онищенка-кандидата в Раду
06:26: У Харкові засудили няню, яка знущалась над дитиною з ДЦП
13:35: 190 українських випускників набрали по 200 балів за ЗНО
13:00: Apple відкликає MacBook Pro
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.