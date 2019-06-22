ЦВК дали зелене світло на реєстрацію Онищенка-кандидата в Раду

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Олександр Онищенко може поборотися за крісло в раду. Так, ЦВК зобов’язали зареєструвати його кандидатуру.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати Олександра Онищенка в депутати. Суд прийняв таке рішення вчора, 21 червня.
«Зобов'язати Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидатом у народні депутати Онищенко О.Р., висунутого «Соціалістичною партією України» в одномандатному окрузі №93 на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року», - йдеться у постанові суду.
Тим часом біглий український нардеп лиш зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що «отримав сьогодні хороші новини». За попередніми даними, Онищенко та його адвокат подали документи 18 червня.
«Якщо рішення дійсно прийняте - я чекаю підтвердження про те, що мені дозволена добровільна екстрадиція (яку зараз теж затягують), і відразу лечу в Україну», - зазначив він.
Як повідомлялось раніше, 15 червня ЦВК не дала зелене світло Онищенку і його не зареєстрували в якості кандидата в ВРУ. Причина відмови – політик не проживав в Україні останні п’ять років.
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