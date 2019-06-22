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45-річна Пенелопа Круз прикрасила сторінки глянцю

Аня Мартинюк 22 червня 2019, 07:06
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45-річна Пенелопа Круз прикрасила сторінки глянцю

Голлівудська зірка Пенелопа Круз продемонструвала, що з віком вона стає лише кращою. Свіжі фото знаменитості можна побачити на сторінках відомого глянцю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що Пенелопа Круз прикрасила сторінки гламурного журналу Tatler. 45-річна знаменитість, чиє обличчя є одним з найбільш впізнаваних у світі, з’явилась у серпневому номері.

Іспанська красуня позувала у спокусливому вбранні Versace з золотими шпильками й почувала себе дуже вільно. Нічого дивного, у знаменитості ідеальна фігура.

«Її вражаючі риси були підкреслені гламурним макіяжем, в комплекті з димчатими тінями для повік і контурною основою», - відзналичи у Мережі.

До слова, не так давно Пенелопа Круз заявила, що її постійно зростаюча боротьба з гендерною нерівністю іноді заходить занадто далеко.

 

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