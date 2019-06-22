У Харкові засудили няню, яка знущалась над дитиною з ДЦП

Аня Мартинюк 22 червня 2019, 06:26

Харківський суд обрав покарання для горе-няні, яка системно била дівчинку з інвалідністю. Жінка так і не визнала свою провину.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 21 червня, у прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що суд дав добро на позбавлення волі горе-няні, яка побила дитину з ДЦП. Як відомо, у 2018 році протягом трьох днів 48-річна жінка била 14-річну дівчинку. Щонайменше 30 разів в обличчя. Злочин зафіксував відеорегістратор. Про подію нагадала роцесуальний керівник у виробництві Наталія Клочко.

«Вона вимагала від безпорадного дитини виконувати команди, змушувала пити воду, при цьому затискала їй пальцями ніс, штовхала і навіть кидала на підлогу», - зазначила вона.

В результаті зловмисниця три роки сидітиме у в’язниці. Варто зазначити, що під час судового слідства обвинувачена не хотіла давати свідчення, навіть більше – вона не покаялась і намагалася перекласти відповідальність на матір дитини.