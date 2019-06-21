71-річна Софія Ротару готується виступити в Росії

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Після тривалої перерви Софія Ротару збирається відправитись на концерт у Росію. Очікується, що вона стане головною зіркою «Нової хвилі».
Новину передає «Преса України».
Естрадна співачка Софія Ротару збирається повернутися у Росію для подальших виступів. Як відомо, 71-річна артистка мала проблеми з серцем, в результаті її концерти були скасовані.
За попередніми даними, Ротару стане головною зіркою співочого конкурсу «Нова хвиля», який пройде у Юрмалі. До слова, востаннє виконавиця з’являлась на «Новій хвилі» у 2011 році.
Як повідомлялось раніше, у минулому році під час виступу в Уфі Софії Ротару стало зле. В результаті її госпіталізували. За словами лікарів, у знаменитості діагностували транзиторну ішемічну атаку. Тобто порушення кровообігу головного мозку без розвитку гострого інсульту.
Згодом співачка звернулась до шанувальників, зазначивши, що з нею усе в порядку.
«Друзі! Дійсно, вчора виникли деякі проблеми зі здоров'ям ... Спасибі усім за підтримку і турботу! Я вже в нормі і дуже хочеться морозива!» - написала вона у соцмережі.
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