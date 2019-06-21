190 українських випускників набрали по 200 балів за ЗНО

Аня Мартинюк 21 червня 2019, 13:35

Оприлюднено перші статистичні дані ЗНО. Як виявилось, в Україні чимало вундеркіндів.

Новину передає «Преса України».

З’явилися статистичні дані ЗНО, яке цьогоріч здали українські випусники. Так, максимальну кількість балів, 200, отримали 190 майбутніх студентів.

Відомо, що найвищий бал з математики набрали 0,08% серед тих, хто склав тест. З англійської мови - 0,05%, з біології — 0,04%, фізики — 0,02%, з української мови — 0,006%. Тим часом з німецької та іспанської мов максимальну кількість балів набрали по 1 абітурієнту. З французької мови ніхто не набрав максимальну кількість балів.

Нагадаємо, найближчим часом стануть відомі результати ЗНО з історії України, географії та хімії.

До слова, ЗНО з математики складали понад 155 тисяч випускників, з англійської мови - більш ніж 91 тисяча осіб, з біології понад 76 тисяч випускників, з фізики - більш ніж 21 тисяча осіб, з української мови і літератури - 340 тисяч осіб.