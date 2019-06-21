Apple відкликає MacBook Pro

Аня Мартинюк 21 червня 2019, 13:00

Стало відомо, що MacBook Pro компанії Apple мають проблеми з батареєю. Представники компанії пообіцяли вирішити проблему.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 червня, в компанії Apple зробили важливу заяву. Деякі специфічні версії 15-дюймового MacBook Pro з дисплеєм Retina будуть відкликані. Причина цього – у гаджетах необхідно замінити батареї, оскільки вони перегріваються та перестають працювати. Також існує загрозу вибуху пристрою.

Відомо, що власники MacBook Pro зможуть здати їх у сервісні центри, де заміна батарей відбудеться безкоштовно. Однак цей процес триватиме до двох тижнів

За попередніми даними, більшість 15-дюймових MacBook Pro були продані з кінця 2015 року до початку 2017 року.