Метью Пері здивував непривабливим видом

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Актор культового серіалу 90-х «Друзі» Метью Пері вперше за два роки з’явився на публіці. Однак його зовнішній вигляд збентежив шанувальників.
Новину передає «Преса України».
У Мережі активно обговорюють появу актора Метью Пері. Останнього, як відомо, не бачили останні два роки. Так, герой серіалу «Друзі» прогулювався Нью-Йорком. На фото, які зробили папараці, видно, що 49-річна зірка досі виглядає «запущено».
Особливу увагу привернули пальці рук знаменитості. А саме відсутність манікюру. Крім того, на знімках видно, що Пері досі не прийшов у фізичну форму. Зокрема, надмірну вагу видає «пивний животик».
Нагадаємо, у 2018 році актор провів три місяці в лікарні після перфорації шлунково-кишкового тракту. Як відомо, Метью Пері також страждав від депресії та лікувався від наркотичної залежності.
«Ви знаєте, що люди, які вживають чи вживали наркотики мають розпухлі пальці? Так от, пальці Метью Пері дійсно насторожують», - прокоментували у Мережі.
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