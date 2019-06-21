У протестах проти Портнова взяли участь люди Порошенка

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Стало відомо, що протести під Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка організували люди, які захищають інтереси одіозного Петра Порошенка. Цікавих кадрів викрив журналіст Олександр Дубінський.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 червня, журналіст Олександр Дубінський який балотується в депутати ВРУ, заявив, що на протестах студентів проти наявності у складі професорів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка юриста Андрія Портнова брали участь не лише студенти.
На своїй сторінці у соцмереж він зазначив, що помітив на фото з дійства представників молодіжного крила партії «Солідарність» Петра Порошенка.
«Наприклад, справа голова молодіжного осередку і 36 номер в списку Динара Хабібулаева. Зліва - співробітниця партійного офісу Ірина Шатохіна», - зазначив журналіст.
Нагадаємо, Андрій Портнов є колишнім заступником голови Адміністрації президента часів Януковича. В університеті він обіймав посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету.
До слова, деякі студенти підтримали Андрія Портнова. Вони запустили флешмоб «ProfessorPortnov».
«Шановний професор КНУ Андрій Портнов, проти якого страйкують студенти нашого Університету. Ми теж вчимося до Університеті Шевченка і нам подобається Ваш досвід і знання. Ми просимо Вас прочитати нам серію правових лекцій і поділитися своїм досвідом. Таку думку підтримують сотні наших колег і справжніх розумних і освічених студентів. Ми з задоволенням прийдемо до Вас на лекції», - зазначила в мережі одна із студенток навчального закладу.
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