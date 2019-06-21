Мустафа Найєм не боротиметься за крісло в Раді

Аня Мартинюк 21 червня 2019, 11:33

Політик Мустафа Наєм заявив, що не балотуватиметься на позачергових парламентських виборах. Своє рішення він пояснив.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 червня, депутат України Мустафа Найєм заявив, що не боротиметься за депутатське крісло у липні цього року. Відповідне повідомлення він залишив на своєму Telegram.-каналі.

«Я прийняв рішення не балотуватися в наступне скликання Верховної Ради. Об'єднання тих, з ким хотілося б працювати, не сталося - багато однодумці йдуть в парламент за різними списками. А балотуватися по мажоритарному округу і в черговий раз опинитися в парламенті без команди - вважаю неправильним . Мандат за всяку ціну мені не цікавий», - зазначив він.

За словами Наєма, він шукатиме можливість направити свої сили та знання в правоохоронній сфері та в реконструкції, а також відновленні прифронтової зони. Він також не виключив, що працюватиме над відновленням деокупованих територіях.