Зеленський назвав житловий кодекс «трешом»

Аня Мартинюк 21 червня 2019, 11:02

Володимир Зеленський заявив, що в сучасній Україні не може діяти старий житловий кодекс.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 20 червня, президент України Володимир Зленський виступив на зустрічі з бізнес-спільнотою в Києві. Український лідер зазначив, що Кодекс законів про працю безнадійно застарів. Крім того, житловий кодекс він назвав «трешом».

«Я хочу процитувати вам ще один кодекс, він починається такими словами: «В результаті перемоги Великої жовтневої соціалістичної революції в нашій країні було створено необхідні умови для вирішення проблем ... Втілюючи в життя ленінські ідеї ... Радянська держава послідовно реалізує розроблену Комуністичною партією програму житлового будівництва». Як вам?» - зазначив він.

За словами Зеленського, цей закон не повинен діяти у сучасній країні.

«Зараз 2019 рік і до сих пір діє український закон, який регулює житлові відносини, вибачте, це треш, і це повинно піти в історію», - підсумував він.