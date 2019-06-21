Зеленський назвав житловий кодекс «трешом»

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Володимир Зеленський заявив, що в сучасній Україні не може діяти старий житловий кодекс.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 20 червня, президент України Володимир Зленський виступив на зустрічі з бізнес-спільнотою в Києві. Український лідер зазначив, що Кодекс законів про працю безнадійно застарів. Крім того, житловий кодекс він назвав «трешом».
«Я хочу процитувати вам ще один кодекс, він починається такими словами: «В результаті перемоги Великої жовтневої соціалістичної революції в нашій країні було створено необхідні умови для вирішення проблем ... Втілюючи в життя ленінські ідеї ... Радянська держава послідовно реалізує розроблену Комуністичною партією програму житлового будівництва». Як вам?» - зазначив він.
За словами Зеленського, цей закон не повинен діяти у сучасній країні.
«Зараз 2019 рік і до сих пір діє український закон, який регулює житлові відносини, вибачте, це треш, і це повинно піти в історію», - підсумував він.
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