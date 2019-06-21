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Ігор Кононенко був висміяний інтернет-спільнотою. На передвиборчих рекламних білбордах ім’я політика написали з помилкою.
Новину передає «Преса України».
В Україні стартували щурячі перегони. Так, бажаючі зайняти місце у ВРУ почали активно агітувати за себе у соцмережах та на вулицях українських міст. Зокрема, можна побачити чимало рекламних плакатів від Володимира Гройсмана, а від недавніх пір й Ігоря Конаненка.
Інтернет-спільнота почала ділитися фото, на яких зафіксовано білборди політика з орфографічною помилкою: «Безпечна школа – безпечне майбутнє! Ігорь Кононенко», «Будуємо дороги! Ігорь Кононенко», «Робимо медицину доступною! Ігорь Кононенко» та інші. Так, замість «Ігор» на білбордах вживається слово «Ігорь».
«Мову вони узаконили, а самі її не вивчили», - відзначили у коментарях.
«Після пані Баласанович тут дивуватися нема чому», - додали у Мережі.
«А Гройсман знає, що Кононенко у нього славу дорожника хоче забрати?» - зіронізували інтернет-користувачі.
10:27: У Мережі висміяли білборди Кононенка з орфографічною помилкою
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