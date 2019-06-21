У Мережі висміяли білборди Кононенка з орфографічною помилкою

Аня Мартинюк 21 червня 2019, 10:27

Ігор Кононенко був висміяний інтернет-спільнотою. На передвиборчих рекламних білбордах ім’я політика написали з помилкою.

Новину передає «Преса України».

В Україні стартували щурячі перегони. Так, бажаючі зайняти місце у ВРУ почали активно агітувати за себе у соцмережах та на вулицях українських міст. Зокрема, можна побачити чимало рекламних плакатів від Володимира Гройсмана, а від недавніх пір й Ігоря Конаненка.

Інтернет-спільнота почала ділитися фото, на яких зафіксовано білборди політика з орфографічною помилкою: «Безпечна школа – безпечне майбутнє! Ігорь Кононенко», «Будуємо дороги! Ігорь Кононенко», «Робимо медицину доступною! Ігорь Кононенко» та інші. Так, замість «Ігор» на білбордах вживається слово «Ігорь».

«Мову вони узаконили, а самі її не вивчили», - відзначили у коментарях.

«Після пані Баласанович тут дивуватися нема чому», - додали у Мережі.

«А Гройсман знає, що Кононенко у нього славу дорожника хоче забрати?» - зіронізували інтернет-користувачі.