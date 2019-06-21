Портнова виключили з професорського складу університета Шевченка

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Студенти Київського національного університету ім. Тараса Шевченка добилися своєї цілі. Після ряду протестів Андрія Портнова звільнили.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 червня, стало відомо, що керівництво Київського національного університету ім. Тараса Шевченка дослухалось до студентів, які вимагали звільнити юриста та колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.
Відповідну інформацію представили в Telegram-каналі «Ні Портнову в КНУ».
«Звільнили Портнова. Все», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось раніше, Портнов обіймав посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету. До слова, свій коментар з приводу протестів студентів дав журналіст Олександр Дубінський.
«Поява Портнова в професорському складі університету Шевченка - чомусь викликало обурення серед студентів, які не хочуть у нього вчитися. Власне, тому у нас і виходять такі х***ві юристи. Не хочуть вчитися», - зазначив він.
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