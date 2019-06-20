«Дикие Скричеры»: в кого превратится ваш трансформер?

zmxn 20 червня 2019, 00:19

Динамичные машинки-трансформеры, выпущенные в 2018 году, захватили внимание миллионов детей. Увлекательные превращения и невероятные трюки, на которые способны игрушки, оценили и любители баттлов, и поклонники коллекционирования. Что интересного приготовили создатели игрушек и во что могут трансформироваться «Скричеры», расскажем в статье.

Что такое Screechers

Детвора просто обожает игрушки, которые могут неожиданно перевоплощаться. Вдохновившись анимационным сериалом о фантастических машинах-воинах, китайская компания Alpha Animation Group представила на рынке детских товаров игрушку «Дикие Скричеры». На первый взгляд, это обычный автомобиль, выполненный из яркого пластика. Однако первое впечатление ошибочно. Внутри скрыт сложный механизм, который отвечает за трансформацию машины в животное. Для активации процесса перевоплощения необходимы специальные магнитные диски, которые поставляются в комплекте с автомобилем. Количество дисков-активаторов зависит от уровня «Скричера» и доходит до четырех. Среди фанатов игрушки немало коллекционеров, которые собирают не только машины, но и диски.

На что способен трансформер

Скептики могут подумать, что «Дикие Скричеры» — очередная коллекция трансформеров. Однако главная их «фишка» в том, каким образом происходит превращение автомобиля в боевое животное. Приготовьтесь к захватывающему зрелищу. После столкновения с диском машинка подпрыгивает, делает эффектный кувырок на 360° и в считанные секунды перевоплощается без участия человека.

Дизайнеры и разработчики предусмотрели три уровня сложности игрушки. Наборы для начинающих содержат два диска, грозная военная техника — три, а наиболее мощные автомобили, способные выполнить двойной кувырок, укомплектованы четырьмя коллекционными дисками. Каждый ребенок сможет найти игрушку по вкусу или собрать всю коллекцию трансформеров. «Скричеры» перевоплощаются в крупных зверей, таких как бык, медведь, крокодил, пума, слон или морж, а также принимают облик насекомых (муха, жук, богомол) и даже доисторических и мифических животных (птеродактиль, стегозавр, тираннозавр, пегас).

В линейке производителя предусмотрены наборы и специальные установки для запуска машинок и дисков. Приобрести катапульту и бластер можно отдельно от автомобилей. Увлекательной вам игры!