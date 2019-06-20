Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Резонансне вбивство школярки на Одещині: Знайдено зловмисника
  • Портнов подав п'яту заява проти Порошенка
  • Представниця ПЄС Баласинович знову обплювала «простих смертних» (ВІДЕО)

На острові Корсика знайшли таємничу «кішку-лисицю» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 20 червня 2019, 14:02
Версія для друку
На острові Корсика знайшли таємничу «кішку-лисицю» (ВІДЕО)

На французькому острові Корсика була помічена незвична істота, яка нагадує кішку та лисицю одночасно. Ймовірно, тварина представляє новий раніше невідомий вид.

Новину передає «Преса України».

На французькому острові Корсика в Середземномор'ї знайшли «кішку-лисицю». Місцеві жителі назвали її «ghjattuvolpe». Агенти з Національного управління мисливства та дикої природи Франції (ONCFS) зазначили, що цей дикий кіт може бути раніше невідомим видом.

«Ми вважаємо, що це дикий природний вид, який був відомий, але не був науково визначений, тому що це надзвичайно непомітна тварина з нічними звичками», - прокоментував технічний фахівець ONCFS П'єр Бенедетті.

За його словами, проаналізувавши ДНК тварини, можна зробити висновок, що вона абсолютно відрізняється від європейської дикої кішки Felis silvestris silvestris. Тим не менше тварина близька до африканського лісового кота, F. silvestris lybica.

«Ця тварина однозначно потребує вивчення», - зазначили експерти.

Читайте також:

  • Тимошенко завела собаку
  • У США кіт взяв у заручники своїх господарів
  • Кіт Дмитра Яроша «підірвав» соцмережу (ФОТО)

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції