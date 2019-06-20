На острові Корсика знайшли таємничу «кішку-лисицю» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 20 червня 2019, 14:02

На французькому острові Корсика була помічена незвична істота, яка нагадує кішку та лисицю одночасно. Ймовірно, тварина представляє новий раніше невідомий вид.

Новину передає «Преса України».

На французькому острові Корсика в Середземномор'ї знайшли «кішку-лисицю». Місцеві жителі назвали її «ghjattuvolpe». Агенти з Національного управління мисливства та дикої природи Франції (ONCFS) зазначили, що цей дикий кіт може бути раніше невідомим видом.

«Ми вважаємо, що це дикий природний вид, який був відомий, але не був науково визначений, тому що це надзвичайно непомітна тварина з нічними звичками», - прокоментував технічний фахівець ONCFS П'єр Бенедетті.

За його словами, проаналізувавши ДНК тварини, можна зробити висновок, що вона абсолютно відрізняється від європейської дикої кішки Felis silvestris silvestris. Тим не менше тварина близька до африканського лісового кота, F. silvestris lybica.

«Ця тварина однозначно потребує вивчення», - зазначили експерти.