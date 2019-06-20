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Журналісти показали, у якому маєтку живе голова адміністрації Володимира Зеленського Андрій Богдан. Так, у останнього навіть помітили катер.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 червня, журналісти BIHUS.info показали фото маєтку глави Адміністрації Президента України Андрія Богдана. Як відомо, останній живе в елітному районі на південному сході Києва, у Конча-Заспі.
«Виглядає симпатично, правда?» - зазначили журналісти.
Так, на фото можна помітити катер. За словами журналістів, Богдан став власником такої нескромної нерухомості після того, як він почав працювати в уряді експрем'єр-міністра України Миколи Азарова.
Нагадаємо, Андрій Богдан за сумісництвом є адвокатом олігарха Ігоря Коломойського. Як повідомлялось раніше, прихильники Петра Порошенка підписали петицію за відставку глави Адміністрації Президента. Так, її має розглянути Президент України Володимир Зеленський.
13:29: З’явилось фото розкішного маєтку голови Адміністрації президента України
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