Сем Сміт показав ідеальну пару взуття

Аня Мартинюк 20 червня 2019, 12:54

Сем Сміт заявив, що він знайшов «ідеальну» пару взуття на платформі. Не всі шанувальники зрозуміли виконавця.

Новину передає «Преса України».

Британський співак Сем Сміт показав свою ідеальну пару взуття. Як виявилось, для 27-річного артиста такою парою є черевики на високому каблуку. Свій образ він доповним джинсами та чорним джемпером.

«Я ЗАВЖДИ захотів знайти каблук, який я міг носити щодня в магазин. Мрії збуваються!!!», - зазначив він у соцмережі.

Багато шанувальників зірки не зрозуміли, нащо Сему Сміту жіноче взуття.

Нагадаємо, на початку цього року Сем Сміт заявив, що ще не визначився зі своєю сексуальною орієнтацією.