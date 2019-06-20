«Квартал-95» почав шукати заміну Зеленському

Аня Мартинюк 20 червня 2019, 12:21

Студія «Квартал-95» оголосила кастинг. Так, комікам не вистачає актора, який гратиме Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Поки Володимир Зеленський трудиться на посту президента України, студія «Квартал 95» почала шукати заміну екслідеру. На сайті студії з’явилось повідомлення про кастинг на місце Володимира Зеленського.

Актор повинен максимально переконливо зобразити Володимире Зеленського-президета та мати хрипкий голос. Так, щоб «повірили охоронці» в адміністрації президента.

«Коли художній керівник «Кварталу» став президентом, виникло питання, хто міг би краще за всіх виконувати його роль на сцені», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Адміністрацію президента пускатимуть у шортах.