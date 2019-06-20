У Туреччині 23-річний українець вбив батька

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В Анталії молодий чоловік вбив власного батька. Відомо, що між сторонами виник словесний конфлікт.
Новину передає «Преса України».
Вчора ввечері, 19 червня, стало відомо про вбивство 80-річного українця в туристичній Анталії, Туреччина. За попередніми даними, чоловіка вбив його власний 23-річний син.
Як встановили турецькі правоохоронці, батько та син разом приїхали на відпочинок до Туреччини. В номері готелю між сторонами нібито виник конфлікт. За даними видання Anadolu Agency, син жорстоко побив пенсіонера.
Коли на місце пригоди прибули медики, вони констатували смерть чоловіка. Наразі підозрюваного у скоєнні страшного злочину затримали. Його відправлять на експертизу в психіатричну лікарню в Адані.
11:16: Прихильники Путіна показали нове відео про війну на Донбасі (ВІДЕО)
10:28: Нова істерика Ляшка: Радикал розповів про зустрічі Зеленського з головою Конституційного суду
09:27: Резонансне вбивство школярки на Одещині: Знайдено зловмисника
14:06: У Києві загинув координатор «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук
13:22: У кліпі Тейлор Свіфт з'явились драг-квін-двійники знаменитостей (ВІДЕО)
12:43: Авіакатастрофа MH370: Пілот міг навмисно розгерметизувати літак, щоб вбити пасажирів
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