У Туреччині 23-річний українець вбив батька

Аня Мартинюк 20 червня 2019, 11:47

В Анталії молодий чоловік вбив власного батька. Відомо, що між сторонами виник словесний конфлікт.

Новину передає «Преса України».

Вчора ввечері, 19 червня, стало відомо про вбивство 80-річного українця в туристичній Анталії, Туреччина. За попередніми даними, чоловіка вбив його власний 23-річний син.

Як встановили турецькі правоохоронці, батько та син разом приїхали на відпочинок до Туреччини. В номері готелю між сторонами нібито виник конфлікт. За даними видання Anadolu Agency, син жорстоко побив пенсіонера.

Коли на місце пригоди прибули медики, вони констатували смерть чоловіка. Наразі підозрюваного у скоєнні страшного злочину затримали. Його відправлять на експертизу в психіатричну лікарню в Адані.