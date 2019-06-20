Прихильники Путіна показали нове відео про війну на Донбасі (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 20 червня 2019, 11:16

Пропагандист Кремля Артем Гришанов представив відеороботу, присвячену війні на Донбасі. Він запропонував кожному самотужку зробити висновки після перегляду кліпу.

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Російські пропагандистські канали представили нову відеороботу «Безглуздий сон». Уже традиційно, захисники інтересів Володимира Путіна показали своє бачення війни на Донбасі. Автором кліпу є Артем Гришанов. Кліп з’явився у Мережі давно, однак російські пропагнадистські медіа почали його активно поширювати зараз.

«...З цією піснею все інакше. Вона мені наснилася, точніше, мені приснилося те, що я описав в першому куплеті, далі я просто продовжив історію. В даному випадку треба було робити кліп під пісню. Тому вирішив зробити лайтовий ролик і навіть сюжетний (наскільки це можливо з різних документальних кадрів), хронометражем рівно під пісню. Спробував показати історію дитини, яка жила безтурботним життям і навіть не здогадувалася, що таке війна», - зазначив автор.

Він також додав, що вкінці своїх відеороликів висвітлює свою думку. Однак у цій роботі він не хотів нав’язувати свою думку.

«Нехай кожен, якщо отримав якусь емоцію від ролика, залишиться зі своїми відчуттями і зробить свої висновки», - підсумував він.