Нова істерика Ляшка: Радикал розповів про зустрічі Зеленського з головою Конституційного суду

Аня Мартинюк 20 червня 2019, 10:28

Олег Ляшко заявив, що в адміністрацію Зеленського навідувалась Наталя Шаптала. Так, він вимагає від президента та голови Конституційного суду пояснень.

Новину передає «Преса України».

Народний депутат України Олег Ляшко виступив в ефірі телеканалу кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука. Мова йде про канал 112 Україна. Так, головний радикал країни заявив, що за його даними, голова Конституційного суду Наталя Шаптала за останній час щонайменше двічі таємно була в адміністрації президента.

«Що вона там робила, коли у КСУ оскаржується указ Зеленського? Отримувала вказівки, яке рішення приймати? Де обіцяна Зеленським перед виборами прозорість і чому громадяни не знають про ці таємні зустрічі? Суспільство чекає від Володимира Зеленського і пані Шаптали відповіді!» - зазначив він.

За словами Ляшка, на Конституційний суд чиниться тиск для того, щоб «покрити порушення Конституції президентом».