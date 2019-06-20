Небувала спека втримається в Україні

Аня Мартинюк 20 червня 2019, 10:04

В Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні пройдуть дощі, та якою буде температура повітря в областях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 червня, стало відомо, якою буде погода в Україні. Так, на Заході пройдуть дощі з грозами. Тут стовпчики термометрів покажуть +27 +31 градус вдень. Нічна температура знизиться до +15+ 19.

На решті території буде спекотно та без опадів. За даними Укргідрометцентру,на півночі температура повітря сягне +29 +32 градусів вдень і +16 +21 вночі. На сході тим часом +28 +32 градуси вдень, а вночі +16+19 градусів. У південних областях температура повітря прогріється до + 28 + 33 градусів, а вночі до +20 +23.

Центральні області можуть розраховувати на +30 вдень та до +17+20 вночі. Як повідомлялось раніше, синоптики попередили, що літо в Україні цьогоріч буде дощовим. Так, наступний літній місяць, липень, обіцяє бути дощовим та більш спекотнішим, ніж червень.