Небувала спека втримається в Україні

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В Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні пройдуть дощі, та якою буде температура повітря в областях.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 червня, стало відомо, якою буде погода в Україні. Так, на Заході пройдуть дощі з грозами. Тут стовпчики термометрів покажуть +27 +31 градус вдень. Нічна температура знизиться до +15+ 19.
На решті території буде спекотно та без опадів. За даними Укргідрометцентру,на півночі температура повітря сягне +29 +32 градусів вдень і +16 +21 вночі. На сході тим часом +28 +32 градуси вдень, а вночі +16+19 градусів. У південних областях температура повітря прогріється до + 28 + 33 градусів, а вночі до +20 +23.
Центральні області можуть розраховувати на +30 вдень та до +17+20 вночі. Як повідомлялось раніше, синоптики попередили, що літо в Україні цьогоріч буде дощовим. Так, наступний літній місяць, липень, обіцяє бути дощовим та більш спекотнішим, ніж червень.
10:28: Нова істерика Ляшка: Радикал розповів про зустрічі Зеленського з головою Конституційного суду
09:27: Резонансне вбивство школярки на Одещині: Знайдено зловмисника
14:06: У Києві загинув координатор «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук
13:22: У кліпі Тейлор Свіфт з'явились драг-квін-двійники знаменитостей (ВІДЕО)
12:43: Авіакатастрофа MH370: Пілот міг навмисно розгерметизувати літак, щоб вбити пасажирів
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