Резонансне вбивство школярки на Одещині: Знайдено зловмисника

Аня Мартинюк 20 червня 2019, 09:27

На Одещині розшукали викрадача та вбивцю 11-річної Даші Лук'яненко. Також з’явилися шокуючі деталі трагедії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 червня, з’явилися деталі вбивства 11-річної школярки Даші Лук'яненко. Як відомо, дівчинка зникла 13 червня. Її тіло знайшли у вигрібній ямі одного з будинків села Іванівка, де проживає 22-річний Микола Тарасов. Останній уже зізнався у скоєному злочині.

За словами правоохоронців, зловмисник душив дитину у коридорі, після чого роздягнув. Очевидно, він планував згвалтувати дитину. Однак, не наважився на вчинок. В результаті він спалив речі дівчинки, а її тіло викинув у вигрібну яму.

Раніше зазначалось, що пошукову групу раніше привели у двір службові собаки. Однак тоді цьому місцю не приділили уваги. Наразі місцеві жителі налаштовані проти хлопця досить агресивно. Крім того, вони заявляють, що батьки вбивці могли знати про трагедію, однак замовчували.

Останні відмовилися наймати адвоката сину. За попередніми даними, вбивця може провести решту життя за гратами. До слова, за словами заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, хлопець не вчиться і не працює.

«Всі дні проводить за комп'ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці», - зазначив він.

Нагадаємо, під час пошуку дівчинки було затримано шахрая, який вимагав викуп. Наразі він затриманий.