У Києві загинув координатор «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук

Аня Мартинюк 19 червня 2019, 14:06

Депутат ВРУ Дмитро Тимчук був знайдений у себе в квартирі з вогнестрельним пораненням.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що у Києві від вогнепального поранення загинув депутат «Народного фронту» та координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук. За попередніми даними, він помер у себе вдома.

Слідство припустило, що Тимчук міг загинути при чищенні нагородної зброї. Народний депутат Антон Геращенко тим часом зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що трагедія сталась близько 12:00.

Про подію сповістила дружина Тимчука. Тим часом ряд ЗМІ повідомили, що Дмитро Тимчук вчинив самогубство.