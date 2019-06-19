У кліпі Тейлор Свіфт з'явились драг-квін-двійники знаменитостей (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 19 червня 2019, 13:22

Нова відеоробота Тейлор Свіфт викликала бурю емоцій серед шанувальників, критиків та знаменитостей. Так, співачка запросила у кліп драг-квін.

Новину передає «Преса України».

Американська співачка Тейлор Свіфт випустила нову відеороботу до пісні «You Need To Calm Down». Так, відороботу всього за один день встигла наробити багато шуму. Прихильники співачки Бейонсе зауважили, що Свіфт вкрала ідею сюжету у своєї колеги по сцені.

Крім того, не всім сподобалось, що у кліпі можна побачити чоловіків, переодягнених у таких зірок, як Аріана Гранде, Бейонсе, Адель, Нікі Мінаж та інші. Мова йде про драг-квін.

Тим неменше, співачка Аріана Гранде жартома подякувала Тейлор Свіфт за те, що її драг-квін взяли у відеокліп.

«Дякую, що взяла мене у кліп. Я була дивовижна», - зазначила Гранде.