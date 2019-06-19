Авіакатастрофа MH370: Пілот міг навмисно розгерметизувати літак, щоб вбити пасажирів

Аня Мартинюк 19 червня 2019, 12:43

З’явилися нові деталі розслідування найзагадковішої авіакатастрофи в історії MH370. Усі пасажири загинули перед тим, як судно врізалось в океан.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що пілот малайзійського літака MH370, який зазнав катастрофи у 2014 році, спеціально підняв судно на висоту понад 12 кілометрів, щоб знеструмити його і пасажири загинули, перш ніж полетіти вниз в океан.

«Піднявшись на таку висоту літак буквально моментально стає недієздатним. Він розгерматизовується. Кисневі маски у літаку не призначені для більш ніж 15-хвилинного використання під час аварійних спусків на висотах нижче 4 кілометрів. На висоті понад 12 кілометрів маски не мають ніякої цінності. Тобто вижити в таких умовах пасажири не можуть. Щодо другого пілота. Очевидно, його в якийсь момент не пустили в кабіну обманом», - йдеться у повідомленні.

Про це йдеться у новому звіті. Також встановлено, що капітан корабля Захарі Ахмад Шах мав депресію через проблемний шлюб і він таким чином вчинив самогубство.

Нагадаємо, на борту літака знаходилось 238 людей разом з екіпажем. Повітряне судно досі не знайшли. Експерти вважають, що MH370 впав в Індійський океан. Наразі знайдено лише декілька уламків літака.