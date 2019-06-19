Блогер показав, як правильно чистити часник (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 19 червня 2019, 12:07

У Мережі стало шалено популярним відео, на якому демонструється простий спосіб почистити часник. Відео передивились мільйони інтернет-користувачів у всьому світі.

Новину передає «Преса України».

Користувач Twitter під ніком VPestilenZ показалв своїм прихильникам, як легко почистити часник. Відео настільки здивувало інтернет-користувачів, що ним почали активно ділитися. В результаті відео передивились понад 4,9 мільйонів разів.

Так, на відео видно, що для того, щоб почистити рослину треба мінімум зусиль та часу. Крім того, для проведення кухарської операції застосовується лише ніж.

«Для людей, які готують багато корейської їжі, це найкращий спосіб почистити часник», - прокоментували у Мережі.

«Це відео перевернуло все моє уявлення про часник», - додали у коментарях.

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