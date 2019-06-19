Знайдена ймовірна могила Богдана Хмельницького

Аня Мартинюк 19 червня 2019, 11:24

У Черкаській області під однією із церков виявили склеп. Експерти сподіваються знайти в ньому останки гетьмана Богдана Хмельницького.

Новину передає «Преса України».

Після трьохсотрічних пошуків під Іллінської церквою в Суботові Чигиринського району Черкаської області, ймовірно, було знайдено склеп з останками Богдана Хмельницького та його сина.

Проце розповіли представники громадської організації «Фонд Великий Льох».

«У суботу вчені знайшли ймовірне поховання Хмельницького. У родової церкви-усипальниці георадари зафіксували старовинний склеп. Фахівці припускають, що це поховання гетьмана, яке шукали понад 300 років», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, склеп на глибині 4 метри знайшли за допомогою 4 георадарів. За словами Ксенії Бондар, співробітниці КНУ ім. Т. Шевченка, експерти показали тривимірне зображення об'єкта.

«Ми отримали чітке тривимірне зображення аномалії в центральній частині церкви. Її геометрія і розміри (довжина три метри, ширина 1,3 метра) відповідають об'єкту, схожому на склеп», - зазначила вона.