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ЛГБТ-спільнота запросила Зеленського на Марш рівності

Аня Мартинюк 19 червня 2019, 10:53
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ЛГБТ-спільнота запросила Зеленського на Марш рівності

Володимира Зеленського запросили приєднатись до українських геїв, лесбійок, трансгендерів і бессексуалів під час чергового Маршу рівності.

Новину передає «Преса України».

На офіційній сторінці Маршу рівності KyivPride у соцмережі з'явилось відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Українські представники ЛГБТ-спільноти запросили українського лідера на гей-парад, який відбудеться 23 червня. 

«Шановний пане президенте, ми підтримуємо вашу позицію, що людина є найбільшою цінністю для держави. 23 червня тисячі українців і українок вийдуть на Марш Рівності з вірою в європейське майбутнє нашої країни. А ви, пане Володимире, будете першим українським президентом, який вийшов на Марш Рівності і підтримав права людини?» - йдеться у повідомленні.

Також активісти зазначили, що Україна роз'єднана агресором, а український народ «розділений на «25» і «75».

«На «праведних» і «содомітів». На «ми» і «вони». Тільки працюючи пліч-о-пліч і поважаючи різноманітність, разом побудуємо багату і квітучу країну», - додали активісти.

Піде Володимир Зеленський на Марш Рівності чи ні, стане відомо згодом.

 

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