Портнов подав п'яту заява проти Порошенка

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Андрій Портнов звинуватив Петра Порошенка у фальсифікації документів про коаліцію. Так, проти експрезидента подано чергову заяву до Державного бюро розслідувань.
Новину передає «Преса України».
Вчора, юрист Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань чергову заяву проти експрезидента України Петра Порошенка і спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Вона стала п'ятою за рахунком.
«.. Державне бюро розслідувань почато п'яте кримінальна провадження стосовно Порошенко і Парубія у зв'язку з фальсифікацією ними документів про формування в 2016-му році коаліції депутатських фракцій і незаконного призначення Кабінету Міністрів», - зазначив Портнов.
За його словами, у лютому 2016-го в коаліції «Європейська Україна» залишилося 217 депутатів. Цієї кількості не достатньо для формування більшості в складі 226 народних депутатів, як це визначає ч.6 ст.83 Конституції України.
До слова, раніше Портнов звинуватив Порошенка в спробі узурпувати судову владу, а також у відмиванні вкрадених у ЗСУ коштів через офшори та у незаконному заволодінні каналу «Прямий».
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