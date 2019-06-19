Покупались та отруїлись: Озеро Пісочне на Луганщині виявилось небезпечним

Аня Мартинюк 19 червня 2019, 09:52

На Луганщині майже двадцять осіб потрапили на лікарняні ліжка. Усі потерпілі купались в озері Пісочне.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 18 червня, у місті Рубіжне Луганської області відбулося масове отруєння людей. Так, після купання в озері 18 людей потребували допомоги медиків. Як зазначається, потерпілих відправили в інфекційне відділення.

За даними прес-секретаря поліції Луганській області Тетяни Погукай, наразі поліція з'ясовує обставини і причини події. Вона також додала, що серед потерпілих 15 дітей.

«На теперішній час усі хворі знаходяться у задовільному стані. Їх життю та здоров’ю нічого не загрожує», - підсумувала вона.