Кардашян показала, як обходиться без білизни

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38-річна Кім Кардашян похизувалась пишним бюстом у напівпрозорому боді. Зірка вийшла на прогулянку у Калабасасі.
Новину передає «Преса України».
38-річна Кім Кардашян знову порадувала прихильників локанічним образом. Зірка реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» продемонструвала свою крихітну талію і пишний бюст в приталеному напівпрозорому боді, під яком не було помічено бюстгальтера. Доповнили образ спортивні штани та кросівки.
Аксесуарів зірка багато з собою не брала. Лише золотий перстень та смартфон. Знаменитість прогулювалась у Калабасасі.
«Мати чотирьох дітей вибрала одяг, який ідеально демонстрував її тіло», - відзначили іноземні ЗМІ.
Нагадаємо, нещодавно знаменитість показала, як робить макіяж на все тіло. Як відомо, Кардашян багато років страждає від псоріазу.
11:27: Відомий журналіст назвав ідеального кандидата у крісло прем’єра України
10:54: В Україні різко здорожчала реєстрація патентів і торгових марок
10:21: На тлі подорожчання адмінпослуг за оформлення паспортів у ЦНАП утворились черги
08:35: Представниця ПЄС Баласинович знову обплювала «простих смертних» (ВІДЕО)
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