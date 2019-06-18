Кардашян показала, як обходиться без білизни

Аня Мартинюк 18 червня 2019, 11:52

38-річна Кім Кардашян похизувалась пишним бюстом у напівпрозорому боді. Зірка вийшла на прогулянку у Калабасасі.

Новину передає «Преса України».

38-річна Кім Кардашян знову порадувала прихильників локанічним образом. Зірка реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» продемонструвала свою крихітну талію і пишний бюст в приталеному напівпрозорому боді, під яком не було помічено бюстгальтера. Доповнили образ спортивні штани та кросівки.

Аксесуарів зірка багато з собою не брала. Лише золотий перстень та смартфон. Знаменитість прогулювалась у Калабасасі.

«Мати чотирьох дітей вибрала одяг, який ідеально демонстрував її тіло», - відзначили іноземні ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно знаменитість показала, як робить макіяж на все тіло. Як відомо, Кардашян багато років страждає від псоріазу.