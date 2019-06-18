Відомий журналіст назвав ідеального кандидата у крісло прем’єра України

Аня Мартинюк 18 червня 2019, 11:27

Дмитро Гордон заявив, що Володимир Зеленський та Ігор Смешко – це ідеальне поєднання молодості та досвіду. За словами журналіста, Смешко підставить плече Зеленському.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що якщо Кабмін очолить ексвійськовий аташе в США і Швейцарії, лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко, це буде кращим розвитком подій. Як відомо, у партії президента Володимира Зеленського уже назвали Смешка потенційним союзником.

«Для мене сьогодні кращий варіант для України - це президент Зеленський, а прем'єр Смешко. Сплав досвіду і молодості», - наголосив Гордон.

Він також наголосив, що президентство Зеленського – це прорив для України.

«У першому турі президентських виборів весною 2019-го я голосував за Ігоря Смешка, у другому - за Зеленського. Я за нього агітував всіх. Я розумів, що він повинен прийти до влади, тому що це буде означати прорив України. Навіть якщо йому нічого не вдасться, він буде перехідним містком між корупційними президентами нашими і новим чимось», - пояснив журналіст.

До слова, Дмитро Гордон також є головою виборчого штабу партії «Сила і Честь». За його словами, Смешко «підставить плече» президенту Володимиру Зеленському.

«Якщо Володимир Зеленський утворює коаліцію сам - добре. Якщо не буде вистачати голосів - Ігор Смешко підставить плече. Втім, Ігор Смешко підставить йому плече в будь-якому випадку, тому що вони близькі по любові до України, за своїми уподобаннями», - підсумував Гордон.