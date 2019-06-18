В Україні різко здорожчала реєстрація патентів і торгових марок

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Цьогоріч українці платитимуть більше не лише за оформлення закордонного та внутрішнього паспорта. Також зросте вартість реєстрації патентів і торгових марок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 червня, стало відомо, що Кабмін дав добро на збільшення вартості реєстрації об'єктів інтелектуальної власності. Це означає, що за патенти, торгові марки і авторські права тепер доведеться платити більше.
Так, з 12 липня за реєстрацію торгової марки доведеться платити чотири тисячі гривень замість одніє. Якщо у назві використовуватиметься слово «Україна», доведеться доплати ще 24 тисячі гривень.
Однак є приємна новина. Ті підприємці, які подаватимуть заяву в електронному вигляді, матимуть знижку у двадцять відсотків.
Що стосується підтримання дійсності патенту, раніше послуга коштувала від 300 до 3800 грн, тепер діапазон змінено з 600 до 30400 грн.
«Як і раніше, винахідники можуть платити тільки невелику частину суми - 10% для авторів винаходу або 20% для творців корисної моделі або промислового зразка», - відзначають журанлісти.
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