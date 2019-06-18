На тлі подорожчання адмінпослуг за оформлення паспортів у ЦНАП утворились черги

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Українці, які не бажають з липня платити більше за офрмлення закордонното та внутрішнього паспорта, рвонули у центри надання адмін послуг, щоб встигнути зробити документи за старою ціною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 червня, стало відомо, що у Києві утворились черги на процедуру оформлення закордонного паспорта у вигляді ID-карти, а також внутрішнього паспорта. Так, перший місяць літа кількість бажаючих отримати документи зросла на 23%.
За словами чиновників, причина винекнення черг у ЦНАП – підвищення цін на послуги оформлення паспорта, яке матиме місце у липні. Так, люди не хочуть переплачувати. Відповідну інформацію надала директор Департаменту надання адміністративних послуг Наталія Шамрай.
«Є сезонне збільшення попиту на оформлення закордонних паспортів, в зв'язку з чим є тенденція до утворення черг», - також додала вона.
Як повідомлялось раніше, з 1 липня в Україні зросте вартість оформлення закордонних та внутрішніх ID-паспортів. Для прикладу, замість 279 грн за оформлення ID-карти терміном до 20 робочих днів доведеться платити 345 грн. За оформлення закордонного паспорта до 7 робочих днів і до 3 робочих днів при наявності підстав доведеться заплатити 1034 грн замість 810,32 грн.
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