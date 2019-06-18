За 500 грн українці літатимуть з Києва до Львова

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Українські та іноземні мандрівники зможуть за доступну ціну відправитись з Києва до Львова літаком. Стало відомо, за скільки часу літак долатиме відстань між двома столицями країни.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 червня, стало відомо, що авіакомпанія SkyUp готова порадувати українців третім внутрішнім рейсом. Так, мандрівники зможуть здійснити подорож у напрямку Київ-Львів. Вартість авіаквитка становитиме 502 гривні.
Така інформація зазначена на сервісі бронювання квитків авіакомпанії. Відомо, що перший рейс буде виконано 28 жовтня 2019 року. Зі столиці повітряне судно відбуватиме о 10:00, а у культурній столиці, Львові, воно сідатиме об 11:00.
Так, для багатьох людей подолання відстані таким способом та за короткий час є дуже вигідним.
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