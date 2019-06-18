Зеленський розповів, що скаже Путіну при зустрічі

Представниця ПЄС Баласинович знову обплювала «простих смертних» (ВІДЕО) 08:35
У Рівному чоловік прокатав на авто довжелезну «радіоактивну» трубу 07:11
Відому прихильницю сепаратистів Донбасу висміяли за змужнілий вигляд 06:31
В Ужгороді 21-річна автоледі на Porsche Cayenne влаштувала жахливу ДТП 14:09
Ексдиректор ЦРУ назвав українських військових професіоналами 13:39
Заява Гройсмана о необхідність Порошенку піти у минуле звучить по-вакарчуцьки - письменник 11:52
Зеленський працюватиме в сучасному прозорому офісі – Богдан 11:14
Понад сто переселенців з Криму зажадали отримати громадянство Росії 10:03
Ані Лорак розпочала відносини з ексчоловіком співачки TAYANNA 08:14
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Володимир Зеленський дав інтерв’ю німецьким ЗМІ. Так, він відповів на запитання, що буде сказано Володимиру Путіну під час першої зустрічі двох лідерів.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський розповів, про що він нагадає Володимиру Путіну під час їх першої зустрічі. За словами лідера України, він скаже, що Крим – це Україна і Донбас – це Україна.
Про це Зеленський заявив під час останнього інтерв’ю німецькому виданню Bild.
«Крим - це Україна. І ми сподіваємося, що незабаром він повернеться. Я дуже люблю Крим. Я був там багато разів. Це унікальне місце в Україні з його природою та історією. Він завжди був і залишається частиною України», - заявив Зеленський.
Як повідомлялось раніше, російська сторона готова йти на діалог з новоспеченим українським президентом. Зокрема, розглянути питання ситуації на Донбасі. Що стосується анексованого Криму, то тут, як вважають у Кремлі, питання закрите.
08:35: Представниця ПЄС Баласинович знову обплювала «простих смертних» (ВІДЕО)
07:11: У Рівному чоловік прокатав на авто довжелезну «радіоактивну» трубу
06:31: Відому прихильницю сепаратистів Донбасу висміяли за змужнілий вигляд
14:09: В Ужгороді 21-річна автоледі на Porsche Cayenne влаштувала жахливу ДТП
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.