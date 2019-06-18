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Зеленський розповів, що скаже Путіну при зустрічі

Аня Мартинюк 18 червня 2019, 09:15
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Зеленський розповів, що скаже Путіну при зустрічі

Володимир Зеленський дав інтерв’ю німецьким ЗМІ. Так, він відповів на запитання, що буде сказано Володимиру Путіну під час першої зустрічі двох лідерів.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що він нагадає Володимиру Путіну під час їх першої зустрічі. За словами лідера України, він скаже, що Крим – це Україна і Донбас – це Україна.

Про це Зеленський заявив під час останнього інтерв’ю німецькому виданню Bild.

«Крим - це Україна. І ми сподіваємося, що незабаром він повернеться. Я дуже люблю Крим. Я був там багато разів. Це унікальне місце в Україні з його природою та історією. Він завжди був і залишається частиною України», - заявив Зеленський.

Як повідомлялось раніше, російська сторона готова йти на діалог з новоспеченим українським президентом. Зокрема, розглянути питання ситуації на Донбасі. Що стосується анексованого Криму, то тут, як вважають у Кремлі, питання закрите.

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