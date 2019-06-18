Представниця ПЄС Баласинович знову обплювала «простих смертних» (ВІДЕО)

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Наталя Баласинович знову опинилась у центрі скандалу. Так, вона досі не позбавилась звички плювати людям в обличчя.
Новину передає «Преса України».
Журналіст Олексндр Дубінський представив нове відео на якому зафіксовано голову Васильківської районної ради та виконувачку обов’язків голови партії Петра Порошенка у Київській області Наталю Баласинович.
Так, одіозна член партії Петра Порошенка «Європейська солідерність» не може позбутися поганої звички плювати людям в обличчя.
«Користуючись нагодою, прошу пані Баласинович і її однопартійців прокоментувати нове відео, в якому вона плює в обличчя випадковій перехожої, яка зробила їй зауваження. Це теж «сімейний конфлікт»?» - зазначив він.
Згодом журнаіст представи ще одне відео, на якому Баласинович повідомляє поліцейським, що піде скаржитися до депутата БПП Кононенко, і він їх «звільнить на***».
«Хоча, щось мені підказує, що в цьому напрямку скоро відправиться сама Баласинович», - додав Дубінський.
Нагадаємо, перше відео з п’яною Баласинович за кермом, яке наробило багато шуму, чиновниця прокоментувала. Виступаючи в ефірі каналу кума Володимира Путіна Віктора Медведчука вона зазначила, що причиною її поведінки став сімейний конфлікт.
Як відомо, ще раніше Баласинович побила консьєржку. У Мережі закликають відправити представницю нової команди Порошенка на психекспертизу.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
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