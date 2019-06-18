На Донбасі загинув командир розвідки батальйону ЗСУ

Аня Мартинюк 18 червня 2019, 07:54

Втрати української сторони на Донбасі. Під час бойового завдання загинув Павло Тихонов.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 17 червня, в зоні ООС загинув командир розвідки 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Павло Тихонов. Він пішов з життя, виконуючи бойове завдання. Відповідну інформацію надав керівник Центру надання допомоги учасникам АТО Вадим Нікітін.

Прощання з захисником України відбудеться 20 червня.

Довідка: Павло Борисович Тихонов - житель Кропивницького. У нього залишилась сім'я - дружина, син і дочка.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін, який керує бойовиками на Донбасі, заявив, що готовий до діалогу з Володимиром Зеленським. Однак останньому треба дати час щоб влитись у роботу.