У Рівному чоловік прокатав на авто довжелезну «радіоактивну» трубу

Аня Мартинюк 18 червня 2019, 07:11

Цікавий випадок мав місце у Рівному. Тут чоловік прив’язав до мікроавтобуса довгу трубу та попрямував із нею до СБУ. Така подорож значно ускладнила рух автотранспорту.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 17 червня, у місті Рівне стався інцидент з водієм жовтого мікроавтобуса. Він віз на прив'язі величезну трубу. В результаті рух автотранспорту було заблоковано. Відео-доказ представили очевидці.

Водія з незвичним «вантажем» зупинили патрульні. Останнім він розповів, що трубу-громовідвід зняв з будівлі, що на вулиці Курчатова. Крім того, він віз його в СБУ, оскільки вважав, що вона випромінює радіацію. Водій також додав, що завдяки цьому пристрою «людей цілеспрямовано знищують».

Наразі вирішується питання про відкриття провадження за фактом створення перешкод руху транспорту. Не виключено, що водія направлять на психічну експертизу.