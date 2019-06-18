Відому прихильницю сепаратистів Донбасу висміяли за змужнілий вигляд

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Юлія Чичеріна була висміяна інтернет-користувачами. Останні зауважили, що вона перетворюється на чоловіка.
Новину передає «Преса України».
У мережі Інтернет оцінили зміни одіозної російської співачки Юлії Чичеріної. Зокрема, політолог Олексій Голобуцький зауважив, що прихильниця Путіна та вбивць, які орудують на Донбасі, у прямому сенсі слова змужніла.
«До чого русскій мір довів колись нестрашну, в загальному, дівчину! Вона вже, напевно, і справляє потребу стоячи...», - зазначив він.
В результаті його підтримали інші представники інтернет-спільноти.
«Я взагалі спочатку подумав що це Охлобистін», - відзначили у коментарях.
«Потихеньку в Охлобистіна трансформується, мабуть там всі долбо**** и на одну особу», - додали у Мережі.
Нагадаємо, Юлія Чичеріна підтримує бойовиків на Донбасі. Вона розважає їх концертами.
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