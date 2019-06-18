Відому прихильницю сепаратистів Донбасу висміяли за змужнілий вигляд

Аня Мартинюк 18 червня 2019, 06:31

Юлія Чичеріна була висміяна інтернет-користувачами. Останні зауважили, що вона перетворюється на чоловіка.

Новину передає «Преса України».

У мережі Інтернет оцінили зміни одіозної російської співачки Юлії Чичеріної. Зокрема, політолог Олексій Голобуцький зауважив, що прихильниця Путіна та вбивць, які орудують на Донбасі, у прямому сенсі слова змужніла.

«До чого русскій мір довів колись нестрашну, в загальному, дівчину! Вона вже, напевно, і справляє потребу стоячи...», - зазначив він.

В результаті його підтримали інші представники інтернет-спільноти.

«Я взагалі спочатку подумав що це Охлобистін», - відзначили у коментарях.

«Потихеньку в Охлобистіна трансформується, мабуть там всі долбо**** и на одну особу», - додали у Мережі.

Нагадаємо, Юлія Чичеріна підтримує бойовиків на Донбасі. Вона розважає їх концертами.