В Ужгороді 21-річна автоледі на Porsche Cayenne влаштувала жахливу ДТП

Аня Мартинюк 17 червня 2019, 14:09

Резонансна ДТП в Ужгороді. Porsche Cayenne вилетів на зустрічну смугу. За кермом автівки знаходилась студентка Яна Костраб. Посвідчення водія у неї нема.

Новину передає «Преса України».

В Ужгороді сталась ДТП за участю автомобіля Porsche Cayenne, за кермом якого знаходилась 21-річна Яна Костраб, та Ford Focus, за кермом якого перебував 32-річний чоловік. Встановлено, що жителька Сваляви не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу. В результаті відбулося зіткнення. До слова, посвідчення водія винуватиця пригоди не має.

Обох водіїв госпіталізували. Чоловік знаходиться у вкрай важкому стані. За даними прес-служби поліції Закарпатській області, наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Встановлено, що власником Porsche Cayenne є 26-річний селянин Василь Корсак. Чоловік, як зазначають джерела, ексміліціонер, який наразі заробляє на працевлаштуванні заробітчан за кордоном. Тим часом батько 21-річної автоледі В'ячеслав Костраб прокоментував подію у соцмережі. Він вибачився за доньку та заявив, що молиться за постраждалого.

Спостережливі користувачі Мережі відзначили, що судячи з його профілю у соцмережі, його місцем проживання є місто Ріміні в Італії.