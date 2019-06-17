В Ужгороді 21-річна автоледі на Porsche Cayenne влаштувала жахливу ДТП 14:09
Ексдиректор ЦРУ назвав українських військових професіоналами 13:39
Заява Гройсмана о необхідність Порошенку піти у минуле звучить по-вакарчуцьки - письменник 11:52
Зеленський працюватиме в сучасному прозорому офісі – Богдан 11:14
Понад сто переселенців з Криму зажадали отримати громадянство Росії 10:03
Ані Лорак розпочала відносини з ексчоловіком співачки TAYANNA 08:14
З’явились нові деталі обстрілу Мар'їнки російськими бойовиками 10:45
Кім Кардашян показала, як боротись з псоріазом (ВІДЕО) 10:12
Російському актору з серіалу «Свати» дозволили в’їзд в Україну 08:57
Лідер Coldplay та зірка «50 відтінків сірого» розсталися 08:15
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Резонансна ДТП в Ужгороді. Porsche Cayenne вилетів на зустрічну смугу. За кермом автівки знаходилась студентка Яна Костраб. Посвідчення водія у неї нема.
Новину передає «Преса України».
В Ужгороді сталась ДТП за участю автомобіля Porsche Cayenne, за кермом якого знаходилась 21-річна Яна Костраб, та Ford Focus, за кермом якого перебував 32-річний чоловік. Встановлено, що жителька Сваляви не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу. В результаті відбулося зіткнення. До слова, посвідчення водія винуватиця пригоди не має.
Обох водіїв госпіталізували. Чоловік знаходиться у вкрай важкому стані. За даними прес-служби поліції Закарпатській області, наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Встановлено, що власником Porsche Cayenne є 26-річний селянин Василь Корсак. Чоловік, як зазначають джерела, ексміліціонер, який наразі заробляє на працевлаштуванні заробітчан за кордоном. Тим часом батько 21-річної автоледі В'ячеслав Костраб прокоментував подію у соцмережі. Він вибачився за доньку та заявив, що молиться за постраждалого.
Спостережливі користувачі Мережі відзначили, що судячи з його профілю у соцмережі, його місцем проживання є місто Ріміні в Італії.
14:09: В Ужгороді 21-річна автоледі на Porsche Cayenne влаштувала жахливу ДТП
13:39: Ексдиректор ЦРУ назвав українських військових професіоналами
13:13: Кім Кардашян зробила фото з відомою плямистою моделлю
11:52: Заява Гройсмана о необхідність Порошенку піти у минуле звучить по-вакарчуцьки - письменник
11:14: Зеленський працюватиме в сучасному прозорому офісі – Богдан
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.