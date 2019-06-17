Ексдиректор ЦРУ назвав українських військових професіоналами

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Девід Петреус похвалив українських бійців на Донбасі за професіоналізм. Він також прокоментував стан зони кризової ситуації.
Новину передає «Преса України».
Американський генерал-полковник у відставці Девід Петреус відвідав бійців ООС. Про це повідомили у прес-службі операції. За словами генерал-полковника армії США у відставці, який командував коаліційними військами в Іраку та в Афганістані, а згодом став директором ЦРУ, його вразив професіоналізм українських захисників.
«Мене дуже вразив професіоналізм українських сил, з якими посол Хербст і я мали можливість провести час під час візиту до Авдіївки та ділянки фронту біля Донецького аеропорту. Командувачі, з якими ми зустрілися, були вочевидь надзвичайно компетентними та досвідченими. Молоді українські хлопці та дівчата у військовій формі, яких ми бачили, так само справили на мене велике враження. Власне, усі українці мають пишатися ними — та бути вдячними за їхню службу», - заявив він.
Він також додав, що досить боляче спостерігати за знищеним Донбасом. Підсумовуючи він додав, що бійці, мирні жителі повинні отримувати підтримку від союзників України.
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