Кім Кардашян зробила фото з відомою плямистою моделлю

Аня Мартинюк 17 червня 2019, 13:13

Хвора на псоріаз Кім Кардашян взяла участь у фотосесії з плямистою моделлю Вінні Харлоу.

Новину передає «Преса України».

Зірка малих екранів Кім Кардашян позувала на фото разом з відомою моделлю Вінні Харлоу. Зйомка відбулась в рамках шоу «Сімейство Кардашян». Також стало відомо, чому 38-річна знаменитість раптово фотографувалась з топ-моделлю.

Так, Кардашян, яка страждає від псоріазу, випустила лінійку маскуючих засобів для тіла. Як відомо, 24-річна Вінні Харлоу з дитинства страждає від вітіліго, порушення пігментації.

«Норс (дочка Кардашян – ред.) одержима Вінні. Вона дивиться на її Instagram і постійно питає про неї. Вона вважає її дуже красивою», - розповіла Кім.