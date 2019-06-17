Кім Кардашян зробила фото з відомою плямистою моделлю

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Хвора на псоріаз Кім Кардашян взяла участь у фотосесії з плямистою моделлю Вінні Харлоу.
Новину передає «Преса України».
Зірка малих екранів Кім Кардашян позувала на фото разом з відомою моделлю Вінні Харлоу. Зйомка відбулась в рамках шоу «Сімейство Кардашян». Також стало відомо, чому 38-річна знаменитість раптово фотографувалась з топ-моделлю.
Так, Кардашян, яка страждає від псоріазу, випустила лінійку маскуючих засобів для тіла. Як відомо, 24-річна Вінні Харлоу з дитинства страждає від вітіліго, порушення пігментації.
«Норс (дочка Кардашян – ред.) одержима Вінні. Вона дивиться на її Instagram і постійно питає про неї. Вона вважає її дуже красивою», - розповіла Кім.
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