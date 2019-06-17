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ЄС може призупинити безвіз для окремих країн

Аня Мартинюк 17 червня 2019, 12:51
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ЄС може призупинити безвіз для окремих країн

Єврокомісія вирішила скоротити кількість бажаючих отримати притулок у ЄС. Так, для ряду країн безвіз може бути призупинено.

Новость передает «Пресса Украины».

Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що Євросоюз може призупинити послугу безвіз для певних країн. Причина цього – зростаючий попит на отримання притулку у країнах Європи з країн, для яких діє безвіз.

Так, у Єврокомісії зазначили, що готують заходи протидії цьому. За словами комісара ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріса Аврамопулоса,  під загрозою опинились країни Західних Балкан та Латинської Америки. 

«Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, ясне: захищати цей привілей - ваша відповідальність», - заявив він.

До слова, за даними Європейського бюро підтримки міграційних процесів (EASO), у перші 4 місяці року майже кожна четверта заява про притулок в ЄС надходила саме з цих країн.

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